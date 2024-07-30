Стали известны результаты турнира по прыжкам на лыжах с трамплина в Сочи

С 26 по 28 июля в Сочи прошел международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина «Горный орел», собравший лучших спортсменов России, Беларуси и Казахстана в олимпийском комплексе «Русские горки». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участники соревновались в различных дисциплинах, включая прыжки с трамплина и лыжное двоеборье, в мужском и женском зачетах. В мужских прыжках с трамплина победу одержал Данил Садреев из Татарстана. В женском зачете триумфатором стала Кристина Прокопьева из Свердловской области. В лыжном двоеборье первое место занял Артем Галунин из Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Командные соревнования также принесли успех сборной России. «Золото» завоевали Елизавета Мохова, Владислав Мустафин, Александра Кустова и Данил Садреев.

Всего в турнире участвовали 236 спортсменов из разных стран. Поддержку в его проведении оказали около 100 волонтеров из Сочи.

Мария Удовик

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