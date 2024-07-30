Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для одиночных путешествий в июле

Сочи занял первое месте в рейтинге популярных российских направлений для одиночных путешествий в июле. На долю курорта приходится 14% всех бронирований в этой категории, говорится в исследовании сервиса Твил.ру. Средняя стоимость ночи в Сочи при одиночном путешествии составляет 2,9 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — семь ночей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На втором и третьем местах рейтинга Санкт-Петербург и Москва с 10 и 8% бронирований соответственно. В северной столице средняя стоимость ночи для путешественников-одиночек составляет 3,2 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — четыре ночи. В Москве за ночь надо будет отдать 3 тыс. руб., продолжительность поездки составляет три ночи.

В рейтинг вошли и другие города Краснодарского края. На четвертом месте Анапа (2,1 тыс. руб., 10 ночей), на шестом — Геленджик (3,3 тыс., 8 ночей).

Ранее сообщалось, что Сочи также возглавил рейтинг популярных российских направлений для отдыха с питомцами в июле 2024 года. На долю курорта приходится 12% броней с животными в этом месяце.

Вячеслав Рыжков

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