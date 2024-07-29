Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха с питомцами в июле

В рейтинге самых популярных российских направлений для отдыха с питомцами в июле 2024 года Сочи занял первое место. На долю курорта приходится 12% броней с животными в этом месяце, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Второе место рейтинга занимает Анапа с 9% таких бронирований, третье — Санкт-Петербург (6%). Для Анапы средняя продолжительность поездки при отдыхе с питомцами в июле составляет восемь ночей, средняя стоимость ночи — 4,4 тыс. руб. Для Санкт-Петербурга показатели составляют четыре ночи и 5,4 тыс. руб. соответственно. В Сочи средняя стоимость поездки составляет почти 4,7 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — восемь ночей.

В рейтинг вошли и другие города Краснодарского края. На пятом месте Геленджик — 7,6 тыс. руб., семь ночей. Девятое и десятое места — Ейск и Голубицкая — 3,4 тыс., восемь ночей и 4,1 тыс. руб. и семь ночей соответственно.

Вячеслав Рыжков

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