Суд назначил исправительные работы красноярцу, выбросившему с балкона собаку

К 250 часам исправительных работ суд приговорил 38-летего жителя Железногорска (Красноярский край) по уголовному делу о жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По сведениям полиции, в конце прошлого года мужчина выбросил пса с балкона квартиры на втором этаже. Животное осталось живо, однако получило тяжелые травмы. Собаку забрал на лечение приют для животных. Зоозащитники сообщили о случившемся в отдел внутренних дел.

Стражи порядка установили подозреваемого. Он рассказал, что выбросил собаку, потому что она грызла обои, мебель и обувь. Когда пес испортил очередную пару ботинок, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на балкон, схватил животное и выбросил на улицу.

Владельцу собаки предъявили обвинение по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Животное в дальнейшем было передано в другую семью.

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Илья Николаев