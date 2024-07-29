В Екатеринбурге открылся турнир по бильярду за Кубок главы города

В понедельник, 29 июля, прошло открытие международного бильярдного турнира за Кубок главы Екатеринбурга, сообщили «Ъ-Урал» в 3Q Холдинге. Церемония состоялась в Музее архитектуры и дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок главы Екатеринбурга, церемония открытия

Фото: 3Q Холдинг Кубок главы Екатеринбурга, церемония открытия

Фото: 3Q Холдинг

Мероприятию дали старт глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель президента Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов, директор девелоперской фирмы «Первостроитель» Виктор Иванисенко.

«На целую неделю Екатеринбург станет не только бильярдной столицей России, но и всего ближнего зарубежья. Бильярд очень любим в уральской столице и буквально в последние годы получил стремительное развитие: к нам приезжают профессиональные тренеры, открываются детские секции и все это благодаря тому, что нашлись инициаторы, энтузиасты, которые и создали этот новый, но уже любимый всеми турнир»,— сказал глава города.

Господин Фирсов отметил, что Екатеринбург постепенно становится столицей бильярдного спорта в России, поскольку в нем уже четвертый год проходит еще и первенство России по бильярду. На церемонии зрители увидели 3D-maping шоу, посвященное истории мирового спорта, гастро-шоу шеф-повара Михаила Аракелова в сопровождении музыки струнного оркестра, а также музейную экспозицию, отражающую историю развития бильярда в России.

Кубок главы Екатеринбурга по бильярду проходит в Екатеринбурге второй раз. Соревнования по дисциплине «Динамичная пирамида» состоятся с 29 июля по 4 августа в Public Club Billiards. В турнире примут участие 118 спортсменов из России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси, общий призовой фонд составит 4 млн руб. Победители среди мужчин получат 800 тыс. руб., среди женщин — 400 тыс. руб.

Соревнования пройдут в два этапа, первый продлится с 30 июля по 1 августа. В нем соревнующиеся будут играть на выбывание после второго поражения с выходом на олимпийскую систему, мужчины до пяти побед, а женщины — до четырех. Второй этап пройдет 2-3 августа, по олимпийской системе, мужчины до шести побед, в женщины — до пяти. Матчей за третье место не будет, его получат оба игрока с соответствующим результатом.

В прошлом году соревнование было приурочено к 300-летию Екатеринбурга, в нем приняли участие 69 мужчин и 19 женщин из России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Белоруссии, а общий призовой фонд составил 4 млн руб. Победителями стали Диана Миронова (Москва) и Максим Зверев (Ленинградская область).

Анна Капустина

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