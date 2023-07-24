В Екатеринбурге начался розыгрыш Кубка главы города по бильярдному спорту

В бильярдном клубе Public Club Billiards состоялась торжественная церемония открытия первого турнира по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида», где главным призом стал Кубок главы Екатеринбурга. Соревнование приурочено к 300-летию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бильярдном клубе Public Club Billiards состоялась торжественная церемония открытия первого турнира по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида», где главным призом стал Кубок главы Екатеринбурга

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ В бильярдном клубе Public Club Billiards состоялась торжественная церемония открытия первого турнира по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида», где главным призом стал Кубок главы Екатеринбурга

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

В турнирных играх примут участие представители российских регионов, участники из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Узбекистана. За кубок будут бороться 192 человека — 128 мужчин и 64 женщины. Общий призовой фонд составит 4 млн руб.

На церемонии открытия присутствовал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я абсолютно уверен, что проведение турнира даст хороший старт популяризации этого прекрасного вида спорта, который требует собранности, который требует взвешенных решений»,— прокомментировал он.

Для гостей и участников турнира на открытии турнира играл камерный оркестр BACH, а солисты из театра оперы и балета и хор «Доместик» исполнили новую песню, посвященную 300-летию Екатеринбурга, и гимн России. Вместо перерезания красной ленты господин Орлов разбил пирамиду из шаров.

Соревнования проходят по 30 июля в клубах Public Club Billiards и «Антей». Финал кубка и награждение победителей состоится в Центре развития архитектуры и дизайна. По данным сайта администрации Екатеринбурга, в завершение турнира пройдет благотворительный аукцион, где главный лот — стол финальных встреч. Турнир проводится при поддержке администрации Екатеринбурга, министерства спорта Свердловской области и федерации бильярдного спорта России.

Василиса Алексеева

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