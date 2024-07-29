В Свердловской области планируют электрифицировать жд участок Егоршино — Ирбит

В Свердловской области начнут работы по электрификации участка железнодорожного пути Егоршино — Ирбит после запуска регулярных поездов из Екатеринбурга до города, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава Ирбита Николай Юдин. Мэр напомнил, что министерство транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с РЖД намерены запустить регулярные пригородные поезда в августе. «Первые пассажиры на поезде смогут приехать в Ирбит из Екатеринбурга на Ирбитскую ярмарку 9 и 10 августа»,— отметил господин Юдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области начнут электрификацию участка железнодорожного пути Егоршино — Ирбит после запуска регулярных поездов из Екатеринбурга до Ирбита

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги В Свердловской области начнут электрификацию участка железнодорожного пути Егоршино — Ирбит после запуска регулярных поездов из Екатеринбурга до Ирбита

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Ранее, в мае, губернатор Евгений Куйвашев поручил запустить электропоезд «Ласточка» из Екатеринбурга до Ирбита в ходе выездного заседания правительства. «Мы поставили перед собой задачу к юбилею Ирбита (2031 год.— «Ъ-Урал») обеспечить качественные преобразования в экономике и социальной сфере города, в инфраструктурном развитии, благоустройстве территорий»,— отметил глава региона.

Подробнее о планах развития Ирбита — в интервью Николая Юдина «Ъ-Урал».

Василий Алексеев

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