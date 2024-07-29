Глава СКР требует доклад после травмы ребенка на детской площадке в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести дополнительные проверки по делу о травмировании малолетней девочки на детской площадке в Сочи. О результатах процессуальной проверки и отказе в возбуждении уголовного дела он потребовал доклад от руководства СУ СК России по Краснодарскому краю, сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Жительница Кубани обратилась к господину Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте», выразив недовольство ходом расследования. Инцидент произошел в мае прошлого года, когда девочка упала на детской площадке и ударилась о металлическое ограждение, что потребовало ее госпитализации и оперативного вмешательства. Родители утверждают, что конструкции игрового оборудования не соответствуют требованиям безопасности.

После первоначальной проверки, проведенной следственными органами Краснодарского края, в возбуждении уголовного дела было отказано. Однако это решение отменили. Сейчас проводят дополнительную проверку.

Господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях для отказа в возбуждении уголовного дела. Контроль за исполнением этого поручения и ходом проверки будут осуществляться в центральном аппарате СК.

Мария Удовик

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