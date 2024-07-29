Скончался председатель Свердловского совета мусульман Раис Нуриманов

Председатель совета мусульман Свердловской области Раис Нуриманов скончался 29 июля, сообщили в организации. Ему было 95 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мало кому из мусульман удалось добиться успехов и в религиозной, и в светской жизни. В свои 95 лет он был деятелен, его энергия поражала многих молодых людей. Мусульманская община свердловской области скорбит о потере своего мудрейшего единоверца и выпадет глубокие соболезнования его семье и близким»,— говорится в некрологе.

Раис Нуриманов родился в 1929 году в деревне Тыннамасово (Татарская АССР), в семье потомственных имамов. Он работал в управлении пищевой промышленности Свердловской области, а после выхода на пенсию в 1995 году активно развивал мусульманство в регионе, стал председателем совета старейшин мусульман Свердловской области, помогал с организацией строительства мечетей в регионе. Господин Нуриманов был одним из инициаторов создания Соборной мечети в Екатеринбурге, входил в попечительский совет по ее строительству.

Он с 2010 года входил в Общественную палату Свердловской области, был награжден «Знаком Почёта», медалями «Ветеран труда», «Меценат столетия» от Центрального духовного управления мусульман, получил статус Персонального пенсионера Республиканского значения.

Анна Капустина

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