Доступ к озеру Кардывач временно ограничат

Директор Кавказского заповедника объявил о временном ограничении доступа к популярному туристическому маршруту до озера Кардывач. Изменения продлятся с 1 по 3 августа 2024 года и касаются маршрута №9. Это решение приняли в рамках проведения специальных мероприятий по усилению охраны Кавказского заповедника и Сочинского заказника, сообщили в пресс-служба Кавказского заповедника.

В период действия ограничений туристы не смогут оформить пропуска на маршрут онлайн через сайт заповедника. Такие меры направлены на обеспечение безопасности и сохранение природных ресурсов территории. После завершения охранных мероприятий процесс выдачи пропусков возобновят в прежнем режиме.

Для туристов, которые уже оформили пропуск на маршрут №9 на указанный период, предусмотрены альтернативные варианты. Они могут перенести дату своего похода на более позднее время или вернуть средства.

Мария Удовик

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