Девять вагонов поезда Казань — Адлер сошли с рельсов, семь — опрокинулись

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что по уточненной информации в результате столкновения поезда Казань — Адлер с грузовиком в Волгоградской области с рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись. По данным ведомства, пострадали более 100 человек.

Сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы. Пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения — в городе Котельниково подготовили восемь таких мест. К месту происшествия со станции М. Горького следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда.

Ранее стало известно, что в поезде ехали как минимум 18 детей из Сочи. Они возвращались с конкурса талантов «Призвание — артист» в Казани. Несовершеннолетние не получили серьезных травм. Сейчас им ничего не угрожает.

Вячеслав Рыжков

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