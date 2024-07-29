Госпитализированы 15 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер

После схода с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области госпитализированы 15 человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Всего в поезде на момент ДТП ехали 803 человека. Около 140 пассажиров в результате столкновения и последующего опрокидывания состава получили ссадины и ушибы. В РЖД создали горячую линию по вопросам, связанным с происшествием.

Ранее РЖД сообщила, что водитель грузовика, который столкнулся с поездом, грубо нарушил ПДД. Он выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Мужчину госпитализировали.

Позже в компании уточнили, что всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника.

Вячеслав Рыжков

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