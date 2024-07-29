Закладчику-«оптовику» грозит пожизненное заключение в Сочи

В Центральном районе Сочи полицейские задержали 22-летнего жителя Томской области, у которого обнаружили более 700 граммов синтетических наркотиков. Молодому человеку грозит пожизненное заключение, сообщает пресс-служба городского УВД.

В Сочи сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнего жителя Томской области, который передвигался с фонариком по улице Параллельной, проверяя зеленые насаждения. При досмотре у молодого человека обнаружили 35 свертков с мефедроном.

Дальнейшее расследование привело сотрудников правоохранительных органов к квартире, где временно проживал задержанный. В ходе обыска полицейские обнаружили дополнительные пакеты с наркотиками, весы, упаковочный материал и около 35 граммов гашиша. Общая масса изъятого синтетического наркотика превысила 700 граммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Сейчас молодого человека заключили под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Мария Удовик

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