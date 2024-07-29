Хедлайнером фестиваля «Красная строка» станет писатель Алексей Сальников

Писатель, автор произведений «Петровы в гриппе и вокруг него», «Оккульттрегер», «Когната» Алексей Сальников станет хедлайнером фестиваля «Красная строка». Как сообщили «Ъ-Урал» организаторы мероприятия, встречи с автором пройдут 25 августа, вход будет свободным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Алексей Сальников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Писатель Алексей Сальников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Алексей Сальников проведет встречу с читателями, где расскажет о жанре городского фэнтези и поговорит о том, кто может стать его героем сегодня»,— сказано в сообщении.

Фестиваль «Красная строка» впервые прошел в Екатеринбурге в 2023 году и собрал более 38 тыс. зрителей. Участие в нем приняли 110 издательств и 80 спикеров. В этом году заявки на участие в фестивале подали 193 издательства. Также одним из хедлайнеров фестиваля, который в этом году пройдет с 23 по 25 августа, станет прозаик Анна Матвеева.

Ранее Алексей Сальников рассказал в интервью «Ъ-Урал» о том, как чувствует себя в большой литературе, о влиянии на творчество искусственного интеллекта и книгах для весеннего настроения.

Полина Хабарова

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