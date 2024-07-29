Прокурор запросил 10 лет колонии обвиняемым за насилие в спецшколе №124 на Урале

Гособвинение в ходе прений в Чкаловском районном суде Екатеринбурга запросило 10 лет воспитательной колонии трем бывшим воспитанникам спецшколы №124, обвиняемых в физическом и сексуальном насилии над двумя сверстниками, сообщила «Ъ-Урал» адвокат одного из потерпевших детей Олеся Бортникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гособвинение в ходе прений в Чкаловском районном суде Екатеринбурга запросило 10 лет воспитательной колонии трем воспитанникам спецшколы №124

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Гособвинение в ходе прений в Чкаловском районном суде Екатеринбурга запросило 10 лет воспитательной колонии трем воспитанникам спецшколы №124

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О насилии в спецшколе стало известно в апреле 2023 года, после того как один из пострадавших подростков сбежал из учреждения и обратился за помощью в СКР. После его заявления было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что эпизоды сексуального насилия происходили, когда рядом не было воспитателей. Они сопровождались угрозами и побоями. Всего было зафиксировано 12 эпизодов.

В ходе расследования уголовного дела обвинение было предъявлено трем подросткам в возрасте 15 и 16 лет по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних). Вину подсудимые не признали.

Напомним, в июне Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-директора спецшколы № 124 Наталию Поддубную к 11 месяцам исправительных работ с лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях в течение двух лет по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, она знала о том, что старшие воспитанники спецшколы регулярно подвергали насилию младших, но не приняла никаких мер для оказания помощи пострадавшим детям. Согласно обвинительному заключению, в ее телефоне была обнаружена переписка в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) с видеозаписями, на которых четко видны эпизоды насилия.

Мария Шараева

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