Синергия — это сложное искусство

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в колонке для «Ъ-Review» описал свое решение проблемы использования электросетевой инфраструктуры телеком-операторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев



Строительство любой инфраструктуры — это, как правило, дорогостоящий проект с длительным сроком окупаемости. Поэтому для снижения издержек логичным кажется сотрудничество разных инфраструктурных систем, проходящих по одной местности. Вопрос в том, можно ли здесь выстроить справедливые партнерские отношения.

Наглядным примером того, насколько это сложная задача, служит конфликт региональных операторов связи с владельцами электросетей, по опорам которых эффективнее всего «тянуть» оптоволокно до удаленных поселков. Это долгоиграющая тема, споры идут не один год. В последнее время для ее актуализации появилось сразу два мощных информационных повода.

Первый связан с тяжелой травмой монтажника, который пытался «подвесить» волоконно-оптическую линию связи на опоре ЛЭП в районе подмосковной Истры. Провайдер, который нанял этого человека, с собственником инфраструктуры договор не заключал, работы не согласовывал. Результат — монтажник получил удар током в 10 тыс. вольт и попал в реанимацию. Могло быть еще хуже — смерть человека! Кроме того, сама ЛЭП могла выйти из строя, а запитанные от нее дома остались бы и без связи, и без света.

Второй повод — чисто экономический, но именно он лежит в основе инцидента, описанного выше. Дело в том, что ситуация, при которой операторы связи без согласования с энергетиками и без оформления соответствующих договоров размещают свои линии на объектах электросетевого хозяйства, носит далеко не единичный характер. Только в «Россетях» выявлено более 833 тыс. незаконных точек подвеса. А есть еще другие сетевые компании, которые не входят в холдинг. Они также регулярно сообщают о проблемах.

Телеком-операторы в ответ жалуются на высокую стоимость размещения кабеля на ЛЭП. Говорят, что если ее оплатить, то тарифы на связь вырастут в разы. Конечному потребителю услуги такая постановка вопроса, понятно, не нравится. Не должна нравиться она и государству, которое заинтересовано в расширении доступа к интернету. Именно поэтому тема постоянно и очень громко обсуждается, а сам факт бездоговорного доступа к чужой инфраструктуре уже имеет место. Но правильно ли это?

Тарифы за размещение оптоволокна рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной ФАС России. В ее рассмотрении участвовали крупные операторы связи, регуляторы и независимые технические эксперты. В целом деятельность сетевых компаний, которые относятся к субъектам естественной монополии, регулируется государством.

В 2020–2021 годах «Россети» сделали шаг в сторону телеком-операторов, снизив тарифы на размещение линий связи на своих ЛЭП более чем втрое. В результате продолжительной работы с ФАС была утверждена единая методика установления платы, внедрены единые стандарты организации данной деятельности, чтобы сделать ее максимально понятной и прозрачной.

Ответным шагом мог бы стать перевод отношений в правовое поле через заключение договоров. Но говорить о том, что он был сделан, не приходится. На сегодня более 90% всего нового «подвеса» оптоволокна оформляется сетевыми компаниями за счет принудительной легализации.

Проще говоря — провайдер нанимает монтажника, который действует на свой страх и риск (как это было в Истре), спустя какое-то время посторонний кабель на ЛЭП находят энергетики, только после этого начинается переговорный процесс. А еще есть такие операторы, кто даже на этом этапе отказывается от легализации. Их позиция проста — зачем платить, когда можно получать дополнительную прибыль?

При этом средства, которые сетевые компании получают за доступ к ЛЭП, должны использоваться для проведения регулярного техобслуживания и ремонта опор. Если какой-то провайдер не платит, то дополнительная нагрузка ложится на плечи добросовестных пользователей.

Что имеем в итоге? Две инфраструктурные системы, которые могли бы эффективно взаимодействовать, спорят друг с другом. Конфликт этот, как уже говорилось выше, очень громкий, но все же не повсеместный. «Россети» говорят, что уже заключили с операторами связи более 3,5 тыс. договоров о предоставлении доступа. Значит, есть такие телеком-компании, для которых цена на размещение оптоволокна на ЛЭП не мешает бизнесу. Причем их довольно много.

Если посмотреть со стороны, то потребителю важна как качественная услуга энергоснабжения, так и доступ к связи (телефон, интернет). Споры о тарифах в кабинетах и залах заседаний — это норма, а вот самоуправство — совсем другая категория. Взаимовыгодная работа энергетиков и операторов связи может приносить положительные результаты. С учетом введенных санкций против нашей страны синергию необходимо искать во всем.

Мы помним яркий пример, когда операторы мобильной связи самостоятельно ставили вышки для ретрансляторов. Тот, кто ставил больше, показывал большую зону покрытия и увеличивал качество связи. А по факту — компании тратили в три раза больше денег, чем необходимо. Когда операторы пришли к соглашению о совместном использовании ретрансляторов, затраты значительно снизились.

И передача энергии, и передача данных — критически важные услуги и для государства, и для граждан, и для бизнеса. Нельзя сказать, что это чисто рыночные инструменты — доступ к ним необходим всем категориям граждан, в том числе и социально незащищенным. Государство инвестирует значительные средства в увеличение доступности услуг связи. Точно так же одна из социальных задач государства — обеспечение населения электрической энергией. Между этими видами деятельности конкуренция в формате «дикого капитализма» невозможна — необходима синергия.

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