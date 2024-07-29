Маленькие руки в большой науке
В образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технической смены
В среду, 25 июля, в образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технической смены, в которой приняли участие несколько сотен старшеклассников со всей страны. Школьникам предложили реальные задачи, стоящие перед промышленностью, и результат превзошел ожидания: они разработали 79 инновационных проектов, некоторые из которых уже заинтересовали российские предприятия. Хронология итогов смены — в фотогалерее «Ъ-Сочи».
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