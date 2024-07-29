Маленькие руки в большой науке

В среду, 25 июля, в образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технической смены, в которой приняли участие несколько сотен старшеклассников со всей страны. Школьникам предложили реальные задачи, стоящие перед промышленностью, и результат превзошел ожидания: они разработали 79 инновационных проектов, некоторые из которых уже заинтересовали российские предприятия. Хронология итогов смены — в фотогалерее «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Группа школьников разработала автономную метеостанцию, которую можно установить в любой точке для получения данных о погоде в этой местности Фото: Мария Удовик Старшеклассники предложили изобретение, которое снижает вероятность гибели 40-50% урожая подсолнечника каждый год Фото: Мария Удовик Молодые ученые исследуют отдельные бактерии для создания в будущем бактериальных удобрений Фото: Мария Удовик Участники научной смены разработали концепцию марсоисследовательского мультикоптера для дистанционного зондирования Марса, анализа марсианского реголита, фотографирования и климатического анализа Фото: Мария Удовик Группа старшеклассников создала нейронную сеть, ускоряющую процесс определения структуры стали Фото: Мария Удовик Молодые изобретатели протестировали комбинацию технологий, чтобы продлить срок службы деталей и улучшить их ключевые свойства для российских предприятий Фото: Мария Удовик Участники научной смены предложили VR-тренажер, который позволяет полностью увидеть процесс производства в цеху без риска повреждения реального имущества Фото: Мария Удовик Старшеклассники разработали проект изготовления винтов методом проката, что оказалось дешевле и быстрее традиционного литья и механической обработки Фото: Мария Удовик Группа школьников провела биоиндикацию и комплексную оценку побережья Черного моря, а также исследовала арктические пробы, обнаружив редкого дальневосточного рапана Фото: Мария Удовик Молодые изобретатели создали роботизированную платформу для работы в Арктике, оснащенную экологически чистым литий-железо-фосфатным аккумулятором, выдерживающим температуры до -40 градусов Фото: Мария Удовик Группа учеников разработала режим термической обработки стали для изготовления бесшовных труб на металлургических заводах Фото: Мария Удовик Участники научной смены предложили способ доставки малогабаритных грузов в труднодоступные населенные пункты Фото: Мария Удовик Следующая фотография 1 / 12 Группа школьников разработала автономную метеостанцию, которую можно установить в любой точке для получения данных о погоде в этой местности Фото: Мария Удовик Старшеклассники предложили изобретение, которое снижает вероятность гибели 40-50% урожая подсолнечника каждый год Фото: Мария Удовик Молодые ученые исследуют отдельные бактерии для создания в будущем бактериальных удобрений Фото: Мария Удовик Участники научной смены разработали концепцию марсоисследовательского мультикоптера для дистанционного зондирования Марса, анализа марсианского реголита, фотографирования и климатического анализа Фото: Мария Удовик Группа старшеклассников создала нейронную сеть, ускоряющую процесс определения структуры стали Фото: Мария Удовик Молодые изобретатели протестировали комбинацию технологий, чтобы продлить срок службы деталей и улучшить их ключевые свойства для российских предприятий Фото: Мария Удовик Участники научной смены предложили VR-тренажер, который позволяет полностью увидеть процесс производства в цеху без риска повреждения реального имущества Фото: Мария Удовик Старшеклассники разработали проект изготовления винтов методом проката, что оказалось дешевле и быстрее традиционного литья и механической обработки Фото: Мария Удовик Группа школьников провела биоиндикацию и комплексную оценку побережья Черного моря, а также исследовала арктические пробы, обнаружив редкого дальневосточного рапана Фото: Мария Удовик Молодые изобретатели создали роботизированную платформу для работы в Арктике, оснащенную экологически чистым литий-железо-фосфатным аккумулятором, выдерживающим температуры до -40 градусов Фото: Мария Удовик Группа учеников разработала режим термической обработки стали для изготовления бесшовных труб на металлургических заводах Фото: Мария Удовик Участники научной смены предложили способ доставки малогабаритных грузов в труднодоступные населенные пункты Фото: Мария Удовик