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Маленькие руки в большой науке

В образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технической смены

В среду, 25 июля, в образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технической смены, в которой приняли участие несколько сотен старшеклассников со всей страны. Школьникам предложили реальные задачи, стоящие перед промышленностью, и результат превзошел ожидания: они разработали 79 инновационных проектов, некоторые из которых уже заинтересовали российские предприятия. Хронология итогов смены — в фотогалерее «Ъ-Сочи».

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Группа школьников разработала автономную метеостанцию, которую можно установить в любой точке для получения данных о погоде в этой местности

Группа школьников разработала автономную метеостанцию, которую можно установить в любой точке для получения данных о погоде в этой местности

Фото: Мария Удовик

Старшеклассники предложили изобретение, которое снижает вероятность гибели 40-50% урожая подсолнечника каждый год

Старшеклассники предложили изобретение, которое снижает вероятность гибели 40-50% урожая подсолнечника каждый год

Фото: Мария Удовик

Молодые ученые исследуют отдельные бактерии для создания в будущем бактериальных удобрений

Молодые ученые исследуют отдельные бактерии для создания в будущем бактериальных удобрений

Фото: Мария Удовик

Участники научной смены разработали концепцию марсоисследовательского мультикоптера для дистанционного зондирования Марса, анализа марсианского реголита, фотографирования и климатического анализа

Участники научной смены разработали концепцию марсоисследовательского мультикоптера для дистанционного зондирования Марса, анализа марсианского реголита, фотографирования и климатического анализа

Фото: Мария Удовик

Группа старшеклассников создала нейронную сеть, ускоряющую процесс определения структуры стали

Группа старшеклассников создала нейронную сеть, ускоряющую процесс определения структуры стали

Фото: Мария Удовик

Молодые изобретатели протестировали комбинацию технологий, чтобы продлить срок службы деталей и улучшить их ключевые свойства для российских предприятий

Молодые изобретатели протестировали комбинацию технологий, чтобы продлить срок службы деталей и улучшить их ключевые свойства для российских предприятий

Фото: Мария Удовик

Участники научной смены предложили VR-тренажер, который позволяет полностью увидеть процесс производства в цеху без риска повреждения реального имущества

Участники научной смены предложили VR-тренажер, который позволяет полностью увидеть процесс производства в цеху без риска повреждения реального имущества

Фото: Мария Удовик

Старшеклассники разработали проект изготовления винтов методом проката, что оказалось дешевле и быстрее традиционного литья и механической обработки

Старшеклассники разработали проект изготовления винтов методом проката, что оказалось дешевле и быстрее традиционного литья и механической обработки

Фото: Мария Удовик

Группа школьников провела биоиндикацию и комплексную оценку побережья Черного моря, а также исследовала арктические пробы, обнаружив редкого дальневосточного рапана

Группа школьников провела биоиндикацию и комплексную оценку побережья Черного моря, а также исследовала арктические пробы, обнаружив редкого дальневосточного рапана

Фото: Мария Удовик

Молодые изобретатели создали роботизированную платформу для работы в Арктике, оснащенную экологически чистым литий-железо-фосфатным аккумулятором, выдерживающим температуры до -40 градусов

Молодые изобретатели создали роботизированную платформу для работы в Арктике, оснащенную экологически чистым литий-железо-фосфатным аккумулятором, выдерживающим температуры до -40 градусов

Фото: Мария Удовик

Группа учеников разработала режим термической обработки стали для изготовления бесшовных труб на металлургических заводах

Группа учеников разработала режим термической обработки стали для изготовления бесшовных труб на металлургических заводах

Фото: Мария Удовик

Участники научной смены предложили способ доставки малогабаритных грузов в труднодоступные населенные пункты

Участники научной смены предложили способ доставки малогабаритных грузов в труднодоступные населенные пункты

Фото: Мария Удовик

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Группа школьников разработала автономную метеостанцию, которую можно установить в любой точке для получения данных о погоде в этой местности

Фото: Мария Удовик

Старшеклассники предложили изобретение, которое снижает вероятность гибели 40-50% урожая подсолнечника каждый год

Фото: Мария Удовик

Молодые ученые исследуют отдельные бактерии для создания в будущем бактериальных удобрений

Фото: Мария Удовик

Участники научной смены разработали концепцию марсоисследовательского мультикоптера для дистанционного зондирования Марса, анализа марсианского реголита, фотографирования и климатического анализа

Фото: Мария Удовик

Группа старшеклассников создала нейронную сеть, ускоряющую процесс определения структуры стали

Фото: Мария Удовик

Молодые изобретатели протестировали комбинацию технологий, чтобы продлить срок службы деталей и улучшить их ключевые свойства для российских предприятий

Фото: Мария Удовик

Участники научной смены предложили VR-тренажер, который позволяет полностью увидеть процесс производства в цеху без риска повреждения реального имущества

Фото: Мария Удовик

Старшеклассники разработали проект изготовления винтов методом проката, что оказалось дешевле и быстрее традиционного литья и механической обработки

Фото: Мария Удовик

Группа школьников провела биоиндикацию и комплексную оценку побережья Черного моря, а также исследовала арктические пробы, обнаружив редкого дальневосточного рапана

Фото: Мария Удовик

Молодые изобретатели создали роботизированную платформу для работы в Арктике, оснащенную экологически чистым литий-железо-фосфатным аккумулятором, выдерживающим температуры до -40 градусов

Фото: Мария Удовик

Группа учеников разработала режим термической обработки стали для изготовления бесшовных труб на металлургических заводах

Фото: Мария Удовик

Участники научной смены предложили способ доставки малогабаритных грузов в труднодоступные населенные пункты

Фото: Мария Удовик

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