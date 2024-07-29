В Салехарде во время пожара погибли два человека, еще один пострадал

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) сегодня, 29 июля, произошел пожар на улице Сергея Лазо, 5. Как сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС, в результате него погибли два человек, также пострадал ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 08:36. «В ходе тушения пожара обнаружено три пострадавших, два из них взрослые без признаков жизни, третий несовершеннолетний. Ребенок был передан бригаде скорой медицинской помощи»,— сказано в сообщении. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу.

По данным МЧС, площадь пожара составила около 80 кв. м. На месте работали 16 человек и пять единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован в 11:36.

Следователи начали проведение доследственной проверки. Во время нее будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, а также выяснены все причины и условия произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Проверку взяла на контроль прокуратура.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте