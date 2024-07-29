В Екатеринбурге в ДТП с иномаркой погиб водитель и пострадали четыре пассажира

В Чкаловском районе Екатеринбурга во время ДТП с двумя автомобилями погиб 59-летний водитель и пострадали четверо пассажиров, включая детей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла 28 июля на дороге Екатеринбург — Арамиль. Согласно предварительным данным, водитель Folkswagen при обгоне на встречной полосе столкнулась с двигающимся навстречу УАЗ. В результате ДТП водитель УАЗ скончался на месте до приезда медиков, а его пассажиры, в числе которых были две женщины и двое детей 9 и 16 лет, получили травмы различной степени тяжести. Водителя иномарки также доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, СМП и МЧС.

Напомним, в ночь на 29 июля в городе Тавда (Свердловская область) в результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля. Машина упала в глубокий овраг и опрокинулась — спасателям пришлось доставать ее при помощи спецкрана.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте