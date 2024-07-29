В Свердловской области в результате ДТП погибли водитель и пассажиры машины

В городе Тавда (Свердловская область) в результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел около полуночи 29 июля на ул. Горького, 184.

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По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai Solaris не обеспечил постоянный контроль за движением машины при неверно выбранной скорости и не справился с управлением, из-за чего съехал с проезжей части. Автомобиль упал в глубокий овраг и опрокинулся — спасателям пришлось доставать его при помощи спецкрана. В результате аварии погибли водитель и пассажиры — 36-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается. От полученных травм они скончались на месте до прибытия врачей.

Как сообщили знакомые погибших, все они были местными жителями, а перед поездкой употребляли спиртные напитки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются автоинспекторами.

Напомним, в субботу в аварии на 108 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Невьянского района Свердловской области погибли два сотрудника ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». По предварительным данным, водитель не учел дорожные и погодные условия, из-за чего потерял контроль над управлением.

Ирина Пичурина

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