Так как уральские компании все активнее переходят на отечественные IT-решения, разработчики осваивают освободившиеся ниши. Спрос наблюдается в сферах разработки ПО, облачных сервисов, кибербезопасности и IT-консалтинга. О тенденциях на уральском рынке IT-услуг, рассказал управляющий партнер IT-компании «Аспро» Дмитрий Юзепчук.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Аспро» Фото: Пресс-служба «Аспро»

За последний год рынок IT-услуг в Уральском федеральном округе показал умеренный рост. Среди ведущих регионов регулярно находятся Челябинская и Свердловская области. Основными факторами развития IT-рынка в 2023 году стали активная цифровизация бизнеса и государственные программы поддержки — в 2022 году Средний Урал был признан лидером среди регионов по числу мер поддержки IT-компаний.

Сейчас уральские компании активно заняли освободившиеся ниши и предлагают собственные цифровые решения. На Урале выделяются такие направления как: разработка ПО, облачные сервисы, кибербезопасность и IT-консалтинг. Предприятия совместно с государством активно реализуют проекты по импортозамещению и развитию информационных технологий для усиления цифрового суверенитета региона. Наибольшие трудности возникли в сфере высокотехнологичных продуктов и интеграции сложных систем.

При этом процесс системного импортозамещения на Урале активно развивается. Компании переходят от временных решений к разработке долгосрочных стратегий. Это включает создание собственных платформ и инфраструктур, а также постепенную замену иностранного ПО на отечественное. Согласно данным за 2023 год, уже 57% российских компаний перешли на отечественный софт. В УрФО этот процент оказался меньше. Если сравнивать со Свердловской областью, то здесь на отечественный софт перешли около 30% компаний.

На фоне всего перечисленного, у предприятий сейчас нет волнения по поводу срочной замены зарубежных IT-продуктов на отечественные. Поэтому компании более системно и ответственно подходят к выбору основного рабочего софта. Они понимают, что если иностранная фирма не заблокировала аккаунты российских пользователей, то это не значит, что такого не произойдет.

Развитию понятия «системное импортозамещение» способствовали IT-компании, которые разрабатывают софт для российских предпринимателей. Они уже создали конкурентную среду на рынке отечественных IT-продуктов, и бизнесмены могут системно подойти к выбору софта, сравнить их и выбрать оптимальный.

Если говорить о запросах клиентов, то потребности сохранились еще с 2022 года: они ищут надежные и безопасные решения, обеспечивающие независимость от внешних факторов. Это объясняет их боязнь потери данных в связи с уходом провайдера или повреждения серверов. Растут и их требования к качеству оказываемых услуг. Рынок IT-продуктов становится более разнообразным и позволяет клиентам диктовать свои правила и самостоятельно выбирать поставщика.

Все идет к тому, что компании будут пользоваться российским софтом. Для этого огромную поддержку берет на себя государство. Оно тесно работает с компаниями-провайдерами, чтобы продвигать и улучшать отечественные продукты с учетом потребностей клиентов. Помимо этого, государство вводит льготы финансовой поддержки предприятий, которые переходят на российский софт. Российские компании, которые переходят на отечественное программное обеспечение, смогут рассчитывать на компенсацию половины его стоимости и льготные кредиты.

Во второй половине 2024 года ожидается усиление спроса на отечественное ПО и инфраструктурные решения. Страна в целом готовится к переходу на собственные разработки, но потребуется время для полного импортозамещения. Системные решения и поддержка государства будут играть ключевую роль в этом процессе.

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