В аварии около Невьянска погибли два сотрудника «ВСМПО-Ависма»

В аварии на 108 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Невьянского района Свердловской области, которая произошла в субботу, 27 июля, погибли два сотрудника ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

«С большой скорбью подтверждаем, что в ДТП около города Невьянск Свердловской области погибли двое сотрудников корпорации и еще один получил тяжелые травмы»,— сообщили в компании, пообещав оказать поддержку родственникам погибших и пострадавшего.

Напомним, по предварительным данным ГИБДД, водитель Toyota Corolla, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, из-за чего потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и въехала в дерево. От полученных травм скончались пассажиры: 54-летний мужчина и 52-летняяя женщина.

Полина Хабарова

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