На свердловской трассе машина врезалась в дерево, погибли два человека

На 108 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Невьянского района Свердловской области произошла авария, в результате которой погибли два человека, еще два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Авария произошла в субботу, 27 июля, около 14:30 часов. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Corolla, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, из-за чего потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и въехала в дерево.

От полученных травм скончались пассажиры: 54-летний мужчина и 52-летняяя женщина. За рулем автомобиля был 50-летний мужчина, у которого стаж вождения составляет 30 лет. В больницу с различными травмами также были доставлены водитель и еще одна пассажирка.

Полина Хабарова

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