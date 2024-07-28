В Екатеринбурге ученый перевел мошенникам почти 2,8 млн рублей

В Екатеринбурге заведующий отдела в Институте экономики УрО РАН перевел лжесотрудникам ФСБ, МВД, Центробанка и Росфинмониторинга почти 2,8 млн руб. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-группе городского УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснил потерпевший полицейским, в мессенджере ему поступило сообщение от «коллеги», который написал, что в Институте экономики проводится бухгалтерская проверка, к которой причастна «ФСБ». Якобы, у некоторых сотрудников было обнаружено несоответствие в начислении заработной платы, и он также находится в этом списке.

Позже с потерпевшим связался «сотрудник ФСБ» и заявил, что через банковские счета собеседника осуществлялись переводы денег на счета лиц, которые «финансируют терроризм». Ученый пояснил, что никаких переводов не делал.

После этого с заявителем связался «сотрудник Росфинмониторинга» и поинтересовался о наличии у него банковских счетов, о совершении денежных операций и т.д. Затем потерпевшему позвонил «следователь» и заявил о необходимости сотрудничества, пригрозив стать подозреваемым по статье о финансировании терроризма. Звонивший добавил, что в его распоряжении есть доверенность на использование банковских счетов собеседника, которую он, якобы, выдал на имя лица, которое находится в федеральном розыске.

В дальнейшем потерпевшему позвонил «сотрудник службы безопасности ЦБ РФ» и пояснил, что для снятия с себя подозрений необходимо «обновить» принадлежащие ему счета, а для этого, по словам звонившего, нужно в банках закрывать счета и поэтапно переводить снятые деньги на новые счета по реквизитам, которые ему продиктуют.

«Потерпевший под давлением лжесиловиков и "банковских работников" согласился выполнить их указания и обналичил со счетов все свои сбережения в размере 2,77 млн руб., и перевел наличные на счета злоумышленников»,— сказано в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге экономист регионального Центра гигиены и эпидемиологии перевела лжеброкерам более 1,6 млн руб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Полина Хабарова

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