Власти Ижевска ищут подрядчиков для обустройства новых остановочных павильонов

Власти Ижевска ищут подрядчиков для обустройства и ремонта остановок в городе. Как следует из опубликованные на сайте госзакупок торгов, максимальная стоимость контракта оценивается в 11,8 млн руб. В сметной документации указывается, что планируется по этому контракту установить остановочные павильоны разной площади, а также провести работы по обустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Эскизный проект ООО «РИЦ» по заказу МУП Ижевска «СБиДХ» Фото: МУП Ижевска «СБиДХ» Фото: МУП Ижевска «СБиДХ» Фото: МУП Ижевска «СБиДХ» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Эскизный проект ООО «РИЦ» по заказу МУП Ижевска «СБиДХ» Фото: МУП Ижевска «СБиДХ» Фото: МУП Ижевска «СБиДХ» Фото: МУП Ижевска «СБиДХ»

Из эскизного проекта следует, что названия остановок будут выполнены на русском и удмуртских языках, здесь появятся доска объявлений, а также экран с расписанием и маршрутами общественного транспорта. Внутри павильонов установят деревянные скамейки, на фасадах появится герб Ижевска. Обновить остановочные комплексы планируется до конца октября 2024 года.

Торги были открыты 26 июля. Заказчиком выступает МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (СБиДХ). Подрядчика планируется определить до 14 августа.

В пресс-службе администрации Ижевска сообщили, что точно новые остановочные павильоны появятся на ул. Ленина и Советской, где сейчас идет ремонт, а также на остановках, где ранее были павильоны снесены вместе с ларьками, которые нарушали антиалкогольное законодательство.