Водителя в Ижевске осудили за попытку дать взятку полицейским

Суд в Ижевске вынес приговор местному жителю, который пытался дать взятку сотрудникам ДПС за освобождение от административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2024 года жителя остановили за нарушение ПДД. Как оказалось, он управлял личным автомобилем в пьяном виде с непристегнутым ремнем безопасности, у него не было водительских прав и полиса ОСАГО. Это произошло в Ленинском районе города.

После остановки водитель решил дать взятку инспектору и положил 20 тыс. руб. под коврик в патрульной машине, но его действия пресекли полицейские.

Суд признал его виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа.