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обновлено 10:57

Стройка ливневки на улице Кирова в Ижевске отстает от плана из-за твердых пород

Строительство ливневого коллектора на улице Кирова в Ижевске отстает от графика из-за обнаружения твердых пород. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, потребовались дополнительные геологические изыскания и более мощные буровые установки.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Новые буры поступили в начале июля. Сейчас готовность объекта составляет 21%.

Напомним, в середине июня начался третий этап строительства ливневки на улице Кирова, в рамках которого напротив здания Главпочтампа уложат трубопровод длиной 330 м. Для автомобилистов оставили свободной только крайнюю левую полосу по четной стороне. После многочисленных вопросов горожан о ходе строительства глава города Дмитрий Чистяков сообщил, что на участке идет «сложная и кропотливая работа», строителям приходится огибать инженерные коммуникации и пробиваться через уплотненную глину. Работы планировалось завершить до конца октября.

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