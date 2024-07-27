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Три района Удмуртии поставили на контроль из-за высокого риска аварий зимой

Подготовку к зиме Воткинска, Можги и Балезинского района в Удмуртии поставили на особый контроль из-за высокого риска коммунальных аварий вследствие износа теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам зампредседателя правительства республики Игоря Асабина, сейчас готовность региона к отопительному сезону составляет 41,6%, что на 6,9% выше, чем годом ранее. «Готовность в пределах 60% показывают Увинский, Шарканский, Каракулинский, Якшур-Бодьинский и Кизнерский районы. А вот Алнашскому, Кезскому, Селтинскому, Сюмсинскому районам необходимо нарастить темпы подготовки»,— сказал господин Асабин и сообщил, что среди городов самую высокую готовность показывают Сарапул (48,1%) и Ижевск (43%).

К 1 сентября муниципалитеты должны завершить подготовку к зиме на объектах энергетики, ЖКХ и социальной сферы, а также заготовить запасы основных и резервных видов топлива.

В 2024 году в регионе планируется заменить 14 отопительных котлов, 10 горелок для котлов, 78 насосов на котельных и артезианских скважинах, 18 водонапорных башен. Будет отремонтировано 79 км коммунальных сетей и 42 артезианские скважины. Дополнительно профинансируют техническое перевооружение 24 систем теплоснабжения по региональной Адресной инвестиционной программе.

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