«Спартак» подписал экс-вратаря «Шинника»

Футбольный клуб «Спартак-Москва» подписал контракт с бывшим вратарем ярославского «Шинника» Александром Довбней. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат России по футболу 2017/2018. 22-й тур. Матч между командами "Спартак" (Москва) и "СКА-Хабаровск" (Хабаровск). Вратарь команды "СКА-Хабаровск" Александр Довбня во время матча.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Чемпионат России по футболу 2017/2018. 22-й тур. Матч между командами "Спартак" (Москва) и "СКА-Хабаровск" (Хабаровск). Вратарь команды "СКА-Хабаровск" Александр Довбня во время матча.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Напомним, сезон 23/24 спортсмен провел за черно-синих. Как отмечали в клубе, именно он помог команде «своим мастерством занять высокое 7-е место в первой лиге». В конце июня в ярославском клубе объявили о завершении контракта с вратарем.

«Всего в активе опытнейшего вратаря 135 матчей в первой лиге, 53 — в РПЛ, 24 — в Кубке России. Контракт с опытным 37-летним голкипером рассчитан на один год. Приветствуем Александра в «Спартаке»,— сообщили в пресс-службе красно-белых.

Алла Чижова