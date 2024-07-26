В Сочи отреставрировали дом писателя Николая Островского

Дом писателя Николая Островского отреставрировали в Сочи. Здание находится на улице Корчагина, оно является объектом культурного наследия, отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом доме писатель Николай Островский жил в 30-х годах прошлого века. В здании открыт мемориальный музей.

«Сохранение первоначального облика дома Островского – это дань памяти русскому писателю и его творчеству. Здание расположено в центре города-курорта. К нему проявляют интерес многочисленные туристы», – отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Специалисты обновили внутренние и наружные кирпичные стены, интерьеры, декоративные элементы фасада, выполнили ряд других работ. В частности, в рамках реконструкции восстановили покрытие кровли в первоначальном виде.

Вячеслав Рыжков

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