Историк выдвинул новую версию основания Ярославля

Ярославль мог быть основан в период между 1208 и 1218 годами, что на 200 лет позже официальной даты основания города. Такие данные приводятся в новой книге «Ярославль. Кем и когда был основан город» кандидата исторических наук Дмитрия Полознева. Презентация книги прошла в ходе фестиваля «Ярославское книжное обострение» 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, Успенский собор, Стрелка.

Фото: Коммерсантъ Ярославль, Успенский собор, Стрелка.

Фото: Коммерсантъ

По общепринятой версии, обоснованной историком Михаилом Мейеровичем, город был основан князем Ярославом Мудрым не позднее 1010 года. Как рассказал Дмитрий Полознев «Ъ-Ярославль», достоверных письменных сведений об основании города Ярославом Мудрым нет.

«Опирается история об основании города на "Сказание о построении града Ярославля" в сочинении XVIII века, что не может быть достоверным свидетельством. Считается, что город назван в честь князя Ярослава, так как имя князя совпадает с названием города. Но в летописании единичные эпизоды, когда город назван именем человека. Зато есть десятки славянских городов, которые оканчиваются на "-славль": Судиславль, Братислава, Лихославль, Рославль, Берислав, Вроцлав (Бреслау), Браслав, Витославица-над-Нисою и другие. Можно перевести это как указание на населенный пункт славян. В случае Ярославля "яр" – это особенность места (высокий берег)», — объяснил Дмитрий Полознев.

Дмитрий Полознев сомневается, что князь Ярослав мог назвать город своим языческим именем, так как в крещении был Юрием. Как полагает автор, город был основан не Ярославом Мудрым, а ростовским князем Константином Всеволодовичем в начале XIII века.

«Есть летописные известия, в одном написано прямо, что князь Константин Всеволодович заложил град Ярославль. Это 1209 год. В другом случае сказано, что он заложил Успенский собор. В третьем — что он основал Спасский монастырь и заложил Спасо-Преображенский собор. Успенский собор и особенно в паре со Спасо-Преображенским — это практика уже ранней государственности. Успенские соборы на Руси были знаками городской идентичности»,— пояснил Дмитрий Полознев.

Как считает историк, в начале XIII века поселение Ярославль на этом месте существовало, но не являлось административным и религиозным центром, то есть не обладало признаками города.

«Если мы речь ведем о городе, а не просто о каком-то поселении, то надо сравнивать эти городские признаки. "Сказание о построении града Ярославля" говорит, что Ярослав построил церковь Ильи Пророка. Но есть исследования, которые говорят, что Ильинские храмы это, как правило, сельские поселения и, скорее всего, погосты для сбора даней в ранний период освоения славянами этой территории»,— добавил историк.

Книга вышла в московском издательстве «Квадрига» тиражом 100 экземпляров. Пока что научной дискуссии по поводу новой версии основания города не состоялось. Осенью Дмитрий Полознев планирует провести еще одну лекцию с презентацией.

Алла Чижова, Антон Голицын