Ростовская область вошла в топ-5 регионов по обороту розничной торговли

Донской регион занимает пятое место по обороту розничной торговли среди регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По предварительной оценке, за первые шесть месяцев 2024 года, оборот розничной торговли в регионе составил около 860 млрд руб., что на 17,5% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Отмечается, что динамика розничного товарооборота в Ростовской области опережает среднероссийские показатели.

Согласно информации департамента потребительского рынка Ростовской области, в настоящее время розничная торговая сеть региона включает в себя почти 48 тыс. объектов. Активно развивается интернет-торговля — за последние пять лет онлайн-продажи в области выросли более чем в 11 раз.

Анастасия Казуков