РЖД добавила возможность увидеть интерьер поезда Москва — Адлер до покупки билетов

Компания РЖД добавила возможность для пассажиров ознакомиться с интерьером поездов перед покупкой билетов. Сейчас функция доступна для составов №104 Москва — Адлер, №1/2 Москва — Казань, №9/10 Москва — Саратов, а также некоторых межрегиональных «Ласточек» и других поездов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Пассажиры смогут просмотреть фотографии интерьеров вагонов разных типов перед приобретением билетов на сайте. В РЖД планируют добавить фотопрофили всех поездов регулярного сообщения, а также внедрить функцию в мобильное приложение.

Ранее сообщалось, что вокзал Адлера стал лидером по использованию пассажирами интернета. За полгода на станции зафиксировали 120 тыс. подключений.

Вячеслав Рыжков

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