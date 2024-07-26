В Морозовске заключен под стражу подозреваемый в попытке поджога военкомата

Морозовский районный суд заключил под стражу на шесть месяцев Ивана Свистова за попытку поджечь военкомат в Морозовске. Об этом сообщаете на сайте суда.

Иван Свистов обвиняется в совершении хулиганства с применением бутылок с зажигательной смесью, брошенных в здание военного комиссариата.

По данным объединенной пресс-службы судов Ростовской области, 6 ноября 2023 года Иван Свистов изготовил три бутылки с зажигательной смесью и бросил их в здание в военного комиссариата в Морозовске. Бутылки отскочили, две из них разбились и загорелись.

Ева Китаева