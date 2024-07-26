Росгвардейцы в Сочи задержали сбежавшего с места ДТП приезжего

В Сочи сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего уроженца Хакасии, находящегося в розыске за побег с места ДТП. Его обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что в переулке Шкиперском сотрудник вневедомственной охраны обратил внимание на прохожего, который был похож на разыскиваемого. Ранее на него пришла ориентировка. Росгвардеец остановил мужчину, предварительно вызвав наряд полиции.

На место прибыли правоохранители. Информация подтвердилась, прохожий действительно разыскивался за преступление в сфере безопасности дорожного движения. Мужчину передали полицейским.

Вячеслав Рыжков

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