Более 2,6 тысяч детей в Сочи посещают летние досуговые площадки

В Сочи более 2,6 тыс. детей посещают летние досуговые площадки. Детские и подростково-молодежные досуговые площадки функционируют во всех районах курорта, отметили в пресс-службе городской администрации.

На базе учреждений культуры работают 46 площадок. В них занимаются свыше 2 тыс. детей. Для юных сочинцев каждый день проходят концертные и развлекательные программы, конкурсы и другие активности. Всего с 1 июня прошло более 1,3 тыс. мероприятий.

Городское управление молодежной политики также организовало работу девяти подростково-молодежных площадок. Здесь молодые люди участвуют в спортивных эстафетах, интеллектуальных играх, творческих конкурсах. С начала лета площадки посещают более 600 детей, организовано около 130 мероприятий.

Вячеслав Рыжков

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