В лесу в Сочи спасли испугавшегося зверя мужчину

Сочинские спасатели помогли мужчине в лесу. В экстренные службы поздним вечером в четверг, 25 июля, обратился житель села Верхний Юрт и сообщил, что неподалеку от его дома в лесу просит помощи человек – кричит, что он заблудился и не может выйти. Заявитель сам хотел помочь заблудившемуся, однако спасатели его отговорили – рельеф в том месте достаточно сложный, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Оказалось, что юношу, который просил помощи, напугал зверь. Молодой человек потерял тропу и побоялся без фонаря возвращаться в село по крутым лесным склонам. На его пути пролегал ручей с высокими берегами, что также осложняло возвращение. Заблудившийся, отметили в ЮРПСО, принял верное решение – выбрал ровное безопасное место и стал звать на помощь.

Спасатели быстро обнаружили молодого человека и вывели из леса. Звонивший в экстренные службы местный житель оставался на связи до конца поисковой операции, а потом позвал в гости дежурную смену и накормил спасенного, который оказался 24-летним жителем Сочи. Он, как выяснилось, потерял в лесу документы, а на следующий день вернулся их искать. Теперь документы придется восстанавливать.

Вячеслав Рыжков

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