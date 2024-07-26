На Дону урожай ранних зерновых и зернобобовых составил 10,9 млн тонн

В Ростовской области завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор составил 10 млн 893 тыс. т. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

Средняя урожайность составила 33 ц/га. По словам Василия Голубева, это достойный урожай при погодных условиях лета текущего года.

В прошлом году пресс-служба правительства области сообщила об окончании уборки зерновых культур 22 августа. По ее информации урожай составил рекордные 15,4 млн т при средней урожайности 44,4 ц/га.

Ева Китаева