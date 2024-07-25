Почти пятую часть туристов в Сочи составляют жители Москвы и Подмосковья

Жители Москвы и Московской области составляют 17,4% туристического потока в Сочи. Такие данные публикует оператор мобильной связи Tele2, проанализировав динамику турпотока за первое полугодие текущего года и выделив топ регионов, жители которых активнее остальных выбирают курорт для отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В выборку попали путешественники, отдыхавшие на территории Лазаревского, Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи более трех дней. Только за первую половину летнего туристического сезона, по данным аналитиков, поток отдыхающих увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%.

Помимо жители Москвы и Подмосковья в список туристов, отдыхающих в Сочи, попали представители Ростовской, Челябинской, Пермской, Воронежской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. На них приходится 45,6% от общего числа отдыхающих. Кроме того, курорт посетили жители Камчатки, Приморья, Мурманской и Калининградской областей, а также Норильска и Абакана. Эти путешественники составляют 2,3% от общего объема турпотока.

Также компания проанализировала активность клиентов в использовании цифровых сервисов – потребление data-трафика на территории Сочи за первое полугодие 2024 года увеличилось на 15% в сравнении с прошлым годом.

Василий Хитрых

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