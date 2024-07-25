Водоканал Сочи выполняет работы на главном водозаборе курорта

Сотрудники сочинского водоканала выполняют работы по повышению устойчивости работы главного водозаборного комплекса курорта. Между камерами переключения магистральных водоводов, отвечающих за подачу ресурса в город, производят перекладку 300 метров технологического водовода диаметром 700 мм, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реконструкция сетей ведется ежедневно. Специалисты выполняют земельные работы, занимаются разработкой и подготовкой траншеи. Также ведется спайка самой будущей коммуникации и ее укладка. После этого сотрудники водоканала проведут ее гидравлические испытания, затем продезинфицируют и подключат к единой системе инженерных коммуникаций водозаборного комплекса.

В водоканале отметили, что новые коммуникации выполнены из современных и высокопрочных полимерных материалов, которые увеличат срок эксплуатации сети не менее чем на 50 лет. На предприятии рассчитывают, что выполнение работ поможет повысить надежность водоснабжения для 100 тыс. жителей Центрального района города, живущих на правом берегу реки Сочи.

Вячеслав Рыжков

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