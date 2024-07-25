Жителя Краснодара осудили за приготовление к совершению государственной измены

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор жителю Краснодара Ивану Ковтуновскому за приготовление к совершению государственной измены (ст. 30, ст.275 УК РФ) и приготовление к участию в террористической организации (ст. 30, ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

23-летний житель Краснодара Иван Ковтуновский отправился к месту дислокации украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация) для того, чтобы вступить в его ряды. Однако в июне прошлого года преступная деятельность молодого человека была пресечена правоохранителями.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы с отбыванием двух лет в тюрьме, а оставшихся – в колонии строгого режима.

Ева Китаева