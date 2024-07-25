Три жительницы Краснодара осуждены за получение выплат на несуществующих детей

В Краснодаре вступил в силу приговор местным жительницам Дарье Шишковой, Надежде Лебедевой и Грузинке Карабаненко, которые признаны виновными в особо крупном мошенничестве при получении социальных выплат, приговор опубликован в картотеке Советского районного суда. Женщины оформили фальшивые документы о рождении детей-близнецов, получив материнский капитал и другие выплаты на общую сумму 1,2 млн руб.

Как следует из приговора, инициатором мошенничества была Дарья Шишкова, у которой накопились долги по кредитам. В 2018 году она предложила своим родственницам Надежде Лебедевой и Грузинке Карабаненко выступить в качестве свидетелей при подаче заявления в ЗАГС о том, что Шишкова якобы родила двоих детей в домашних условиях, не обращаясь к врачам. Злоумышленница утверждала, что разоблачить обман якобы невозможно, так как сотрудники отдела ЗАГС никаких проверочных мероприятий по факту рождения детей не проводят, им достаточно заявления свидетелей.

После обращения в отдел ЗАГС по Карасунскому округу Краснодара женщины получили свидетельства о рождении двоих детей, после чего Дарья Шишкова обратилась за получением материнского капитала в сумме 453 руб., также ей регулярно начислялись пособия на детей и другие выплаты. Полученные средства сообщницы делили между собой.

В судебном заседании подсудимые Шишкова, Лебедева и Карабаненко полностью признали вину, от дачи показаний отказались. Приговором суда им назначены одинаковые наказания – по два года лишения свободы условно.

Анна Перова, Краснодар