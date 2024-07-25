Донские власти решат вопрос о продаже почти 26% акций ФК «Ростов»

Законодательное Собрание Ростовской области 26 июля планирует рассмотреть вопрос о передаче 25,99% акций футбольного клуба «Ростов», принадлежащих области. Об этом сообщил председатель комитета Законодательного Собрания региона по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.

По словам господина Буракова, контрольный пакет акций ФК «Ростов» в текущем году может впервые перейти к частному акционеру или акционерам. Тогда клуб перестанет быть государственным.

В настоящее время у частного капитала – 49% ФК «Ростов», а у Ростовской области – 51%. Игорь Бураков считает, что в 2024 году в собственности донского региона останется лишь блокирующий пакет – 25,01%.

Анастасия Казуков