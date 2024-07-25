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В Краснодарском крае с начала года при пожарах погибли 112 человек

В текущем году на территории Краснодарского края сотрудники МЧС ликвидировали почти 4,8 тыс. пожаров, при которых погибли 112 человек, а 79 человек получили травмы, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. В ходе тушения пожаров спасен 381 человек, из горящих зданий эвакуировано 7,8 тыс. человек.

На Черноморском побережье в настоящее время действует предупреждение экстренных служб о чрезвычайной пожароопасности, в юго-западных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность. Летом текущего года в Краснодарском крае установилась аномально жаркая погода, вызвавшая перегрузки в электрических сетях, что приводит к росту количества возгораний в жилых и коммерческих зданиях. По данным ГУ МЧС, основные причины пожаров – короткие замыкания электрооборудования и проводки, а также неосторожное обращение с огнем. В регионе сохраняется большой риск возникновения лесных пожаров. С начала года от огня на Кубани пострадало более 56 га лесных насаждений.

Анна Перова, Краснодар

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