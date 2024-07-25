Договор о покупке задолженности «Новороссталь-Сочи» на 34,4 млн рублей расторгли

Конкурсный управляющий ООО «Новороссталь-Сочи» Максим Павлов уведомил покупателя дебиторской задолженности компании о расторжении договора купли-продажи. Причина – неоплата в течение 30 дней со дня подписания договора, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Новороссталь-Сочи» был назначен на основе решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25 августа 2017 года. Имущество компании выставили на торги, ее дебиторскую задолженность к ООО «Яхт-клуб» на сумму 34,4 млн руб. на торгах выкупил Дмитрий Верин. Договор купли-продажи был заключен 18 июня текущего года. Однако покупатель в течение 30 дней не оплатил требуемую сумму, поэтому конкурсный управляющий уведомил его о расторжении договора в одностороннем порядке. Дальнейший порядок реализации имущества подлежит утверждению в установленном законом порядке, говорится в материалах дела.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссталь-Сочи» зарегистрировано в Сочи в 2004 году. Основной вид деятельности – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Руководитель компании – конкурсный управляющий – Максим Павлов, бенефициар – Иван Чаус. Конкурсное производство в отношении юрлица открыли 28 сентября 2017 года.

Вячеслав Рыжков

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