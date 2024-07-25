У сочинской «СтройИнвестКомпани» сменился конкурсный управляющий

Сочинское ООО «СтройИнвестКомпани» осталось без конкурсного управляющего. Соответствующее решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22 июля 2024 года опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16 января 2024 года в отношении сочинской компании «СтройИнвестКомпани» была введена процедура банкротства. Конкурсным управляющим назначили члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига"» Александра Курдюкова. Решением от 22 июля он освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. Новый пока назначен не был.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройИнвестКомпани» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Руководителем до последнего постановления суда был конкурсный управляющий Александр Курдюков, бенефициаром – Виталий Тенсин. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий.

Вячеслав Рыжков

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