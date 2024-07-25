На Кубани отдыхающим доступны 210 экскурсионных маршрутов

В Краснодарском крае активно развивается познавательный туризм – альтернатива традиционному морскому пляжному отдыху, туристам доступны 210 экскурсионных маршрутов различной направленности, сообщает пресс-служба заксобрания региона со ссылкой на спикера Юрия Бурлачко.

В регионе есть возможности для развития экологического туризма, большим спросом пользуются маршруты на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В крае насчитывается 460 территорий особого статуса, в том числе семь федеральных. Туристам доступны Кавказский биосферный заповедник, природный заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк и другие особо охраняемые территории.

Активное развитие на Кубани получил энотуризм, по данным заксобрания, за последнее десятилетие количество винодельческих хозяйств в крае возросло в три раза. В настоящее время для посещения туристов открыты 30 виноделен в Темрюкском и Крымском районах, Анапе и Новороссийске. Также работает национальный туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края» протяженностью 528 км, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Анна Перова, Краснодар