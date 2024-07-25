В Ростовской области сократят количество рейсов СПК «Валдай» с 1 августа

В донском регионе уменьшится количество регулярных рейсов судов «Валдай» с 1 августа, что связано с постепенным сокращением светового дня. Об этом сообщила судоходная пассажирская компания «Дон».

Так, С 1 августа сократят рейсы из Ростова-на-Дону в Азов – их останется два. Первый отправляется из донской столицы в 9:50, а второй – в 16:30. Из Азова рейсы будут отправляться в 11:50 и 17:35.

При этом расписание рейсов в ст. Багаевскую и Семикаракорск не изменится.

Анастасия Казуков