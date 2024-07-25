В ЮФУ открылась лаборатория по разработке робототехнических комплексов для обороны

В Передовой инженерной школе (ПИШ) ЮФУ открылась лаборатория по проектированию бортовых систем робототехнических комплексов для обороноспособности страны. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

В новой лаборатории также будут подготавливать кадры для отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

Целью лаборатории является выполнение наукоемких работ и развитие востребованных компетенций у студентов в области проектирования, алгоритмического и программного обеспечения, прототипирования и информационной защиты бортовых систем робототехнических комплексов. Для выполнения этих задач лаборатория оснащена необходимым современным оборудованием.

По словам директора ПИШ ЮФУ Директор ПИШ ЮФУ Александра Федотова, развитие технологий в области роботизированных комплексов и беспилотных систем является важным направлением развития государства. В течение трех лет в Передовой инженерной школы были открыты пять образовательных пространств для развития отрасли робототехники и ключевых базовых технологий. Также за это время сотрудники лаборатории выполнили проекты по разработке системы группового управления автономных необитаемых подводных аппаратов и по разработке программного обеспечения для реализации задач планирования действий робототехнических систем.

Отмечается, что в разработках используется российская электронная база

Ева Китаева