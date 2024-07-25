Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проекты строительства дорог в Левенцовке прошли госэкспертизу

Государственная экспертиза одобрила проекты строительства пяти новых дорог в микрорайоне Левенцовский Ростова. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Строительство будет происходить на следующих участках улиц: по ул. 9-го Мая на участке от ул. Курсантов до пр. Солженицына; ул. Ткачева от пересечения с пр. Маршала Жукова до ул. Курсантов, на ул. Сталинградской от пр. Маршала Жукова до ул. Курсантов; на ул. Еляна до ул. 9-го Мая и на ул. Курсантов сделают участок от ул. Ткачева до пр. 9-го Мая.

Отмечается, что новые дороги соединят мкр. Левенцовский с пр. Стачки, проект реконструкции которой проходит государственную экспертизу.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...