Проекты строительства дорог в Левенцовке прошли госэкспертизу

Государственная экспертиза одобрила проекты строительства пяти новых дорог в микрорайоне Левенцовский Ростова. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Строительство будет происходить на следующих участках улиц: по ул. 9-го Мая на участке от ул. Курсантов до пр. Солженицына; ул. Ткачева от пересечения с пр. Маршала Жукова до ул. Курсантов, на ул. Сталинградской от пр. Маршала Жукова до ул. Курсантов; на ул. Еляна до ул. 9-го Мая и на ул. Курсантов сделают участок от ул. Ткачева до пр. 9-го Мая.

Отмечается, что новые дороги соединят мкр. Левенцовский с пр. Стачки, проект реконструкции которой проходит государственную экспертизу.

Анастасия Казуков